Udinese – Dal match col Lipsia agli aggiornamenti su Samardzic / Giornata

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro del suo precampionato. Nel frattempo non mancano anche gli aggiornamenti su Samardzic

Redazione

L'Udinese si prepara al quarto incontro amichevole della sua prestagione. Dopo tre vittorie è arrivato il momento di alzare di gran lunga l'asticella. Dall'altra parte del campo da gioco ci sarà il Lipsia di Marco Rose. I tedeschi arrivano da un'ottima stagione nel complesso che gli ha garantito un piazzamento in Champions League ed anche la vittoria nella coppa nazionale. Dopo questi due obiettivi raggiunti ci ha pensato anche una grande campagna acquisti a rinforzare ancora i più i prossimi avversari dei bianconeri. Vedremo se la squadra di Andrea Sottil riuscirà a mettere in difficoltà una società che si prenota come largamente favorita.

Non arrivano novità solo dal campo d'allenamento, ma anche dal mercato. In queste ore si sta lavorando soprattutto alle operazioni in uscita. Un team nello specifico sta facendo carte false pur di avvicinarsi al giovanissimo Lazar Samardzic. Stiamo parlando dei neroazzurri allenati da Simone Inzaghi. Il direttore Piero Ausilio vede nel serbo un talento pronto per il team finalista nel corso della precedente Coppa dalle grandi orecchie. Al momento si sta cercando un accordo attraverso delle contropartite tecniche. L'Udinese non ha ancora aperto, ma con il passare dei giorni la situazione potrebbe cambiare.

L'offerta neroazzurra — La squadra gestita dalla famiglia Zhang, sta pensando di inserire ben due centrocampisti per poter arrivare al ragazzo nato in quel di Berlino. Il primo nome è Giovanni Fabbian che ha ben fatto con la maglia della Reggina, mentre il secondo profilo è quello di Stefano Sensi. Dopo il rilancio con il Monza, potrebbe arrivare la conferma con la maglia dell'Udinese. Solo con il passare dei giorni scopriremo se effettivamente questo affare potrebbe prendere quota.