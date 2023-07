Calciomercato Udinese – Fabbian chiede certezze: trattativa entra nel vivo

Il possibile nuovo innesto dei bianconeri Giovanni Fabbian chiede delle certezze prima che avvenga il suo trasferimento ad Udine: il punto

Redazione

Giovanni Fabbian è l'ago della bilancia nella trattativa che potrebbe portare Lazar Samardzic a vestire la casacca dei neroazzurri di Milano. Ad oggi, però, il calciatore italiano vuole valutare bene la sua prossima destinazione. Stiamo parlando di un talento davvero molto interessante che sicuramente è pronto per farsi valere anche nel campionato italiano. Soprattutto dopo la grande stagione appena trascorsa in cadetteria con la maglia della Reggina sulle spalle. Adesso, però, vuole avere qualche garanzia in più e il suo obiettivo è quello di non bruciare un anno della sua carriera alla ricerca del giusto collocamento. Fabbian vuole essere protagonista sin dal primo giorno e proprio per questo motivo chiede di essere un titolarissimo e fedele del progetto.

Ad oggi l'Udinese sa che non può garantire il posto fisso da titolare, visto che già due delle tre piazze nel mezzo del campo sono occupate da Sandi Lovric e Walace. La chance per Fabbian di entrare al centro del progetto è quella di battere la concorrenza agguerrita. Domingos Quina e Oier Zarraga lotteranno per una maglia da titolare e difficilmente si potranno accontentare di una stagione relegati in panchina. Proprio per questo motivo al momento Fabbian sta ancora riflettendo sulla sua scelta. Sono diverse le società che nel frattempo vogliono inserirsi per provare a convincere il talento italiano.

Gli altri team — Genoa, Frosinone e Verona sono pronte per assegnare un ruolo importantissimo nel proprio centrocampo all'ex Reggina. Ad oggi, però, queste trattative stentano a prendere quota perché la società neroazzurra sa che non riceverebbe niente di più che un semplice prestito annuale. Proprio per questo motivo la trattativa con l'Udinese dovrebbe andare in porto e in questo modo il team di mister Sottil potrà rinforzare il suo parco centrocampisti nonostante la dolorosa cessione del numero 24. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Scelto il nuovo Becao: la trattativa può decollare <<<