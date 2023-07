Mercato Udinese – Oltre il danno, la beffa / L’agente di Pereyra è in Turchia

Il ritorno di Roberto Pereyra era una delle piste percorribili dopo l'addio di Lazar Samardzic che si consumerà nelle prossime ore. Non arrivano, però, delle belle notizie in questo ambito perché un calciatore molto importante come l'argentino non ha offerte solo da Udine. In queste ore sta riflettendo sulle squadre che potrebbero assicurarsi il suo contratto. La svolta nella trattativa sta arrivando proprio negli ultimi minuti visto che l'agente dell'ex Watford, Federico Pastorello è pronto per volare in Turchia e cercare di trovare un accordo con il Besiktas. La società turca ha già provato un primo assalto al calciatore ex Vecchia Signora, ma il tutto non è andato per il meglio. Adesso arriverà un secondo assalto e vedremo se Pereyra riuscirà ancora a dire di no oppure dovrà definitivamente deporre le sue possibilità di giocare ancora in Champions League. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Si lavora al post Becao: ecco il nuovo nome <<<