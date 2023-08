Calciomercato Udinese – Samardzic salta? / Continua l’assalto a Fabbian

Lazar Samardzic rischia ufficialmente di saltare. In queste ore si attende una risposta definitiva, ma la situazione tra i neroazzurri e i bianconeri sembra essere difficilmente ricucibile o meglio tra la squadra di Milano e tutto l'entourage del calciatore serbo. In questo momento però è coinvolto anche il giovanissimo Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista cresciuto nelle fila della squadra di Via Della Liberazione era pronto per la sua prima esperienza nella massima serie del calcio italiano. A quanto pare, però, la trattativa sembra essere scollegata da quella che riguarda Lazar Samardzic. Di conseguenza nei prossimi giorni si rivedranno tutte le parti per cercare di formulare un nuovo accordo e permettere al centrocampista di approdare in quel di Udine. Vedremo se effettivamente la trattativa si concluderà in sinergia con Samardzic o come un progetto completamente a parte. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime che arrivano dal campo. Ecco chi sarà il titolare sulla fascia sinistra <<<