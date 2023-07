Mercato Udinese – Il Fenerbache non molla Becao / Tutti i dettagli

Sembrava tutto chiuso con l'Atalanta in forte vantaggio su tutte le concorrenti eppure nelle ultime ore torna a farsi vivo il team che ha iniziato tutto questo. L'Udinese sa che perderà Rodrigo Becao, ma non sa ancora quale sarà la squadra che metterà sul campo la migliore offerta. Tra le tante papabili è tornato in voga anche il nome dei turchi del Fenerbache. Il team che è arrivato secondo nell'ultimo campionato, ha bisogno di rinforzarsi per tentare l'assalto alla prima posizione e soprattutto battere i rivali di sempre: il Galatasaray. Secondo quanto giunto in redazione, nelle prossime ore dovrebbe arrivare un nuovo rilancio. Vedremo se questo sarà quello decisivo, tutti i dettagli.