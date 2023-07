News Udinese – Deulofeu rinnova fino al 2026 / Tutti i dettagli

La colonna portante dei bianconeri Gerard Deulofeu ha ufficialmente rinnovato il suo contratto fino al 2026. Un grande respiro di sollievo per la società che potrà puntare finalmente sul calciatore senza nessun problema o paura di perderlo a zero tra meno di dodici mesi. Oggi è stata annunciata una vera e propria conferenza stampa per poter annunciare il suo prolungamento con la squadra del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le dichiarazioni del calciatore. Le parole che hanno portato a questo accordo fondamentale per la carriera del catalano. I tifosi non vedono l'ora di rivederlo in campo con la sua numero dieci.