Calciomercato Udinese – Finalmente è ufficiale: Silvestri è dell’Udinese

Dopo tanta attesa è arrivata l'ufficialità di Silvestri all'Udinese. La società ha dato il benvenuto al nuovo portiere sui suoi canali social

Finalmente ci siamo: Silvestri è finalmente un nuovo portiere dell'Udinese.Gotti può finalmente abbracciare il nuovo portiere. Il tecnico bianconero, infatti, ha spinto tantissimo per il calciatore ormai ex Hellas. Il mister infatti aveva individuato in Silvestri l'erede perfetto di Musso passato ormai all'Atalanta. Silvestri arriva ad Udine con una grande voglia di mettersi in mostra e convinto delle sue potenzialità. Decisiva nello sbloccare la trattativa è stata la trattativa tra Verona e Benevento per Montipò. Una volta definita quella situazione, gli scaligeri hanno dato il via libera per la cessione di Silvestri all'Udinese. I friulani hanno dato l'ufficialità dell'operazione in queste ore. Vediamo insieme.