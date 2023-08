Mercato Udinese – Finita telenovela Samardzic / Stasera il serbo a Milano

Finisce ufficialmente la telenovela Lazar Samardzic. Il calciatore serbo è pronto per vestire la casacca dei neroazzurri. Le ultimissime

Redazione

Il centrocampista serbo Lazar Samardzic è pronto per trasferirsi a titolo definitivo in Italia, più precisamente in quel di Milano con il club gestito dalla famiglia Zhang. Dopo una trattativa che è durata più di due settimane adesso è arrivato il momento di mettere le firme sui contratti. Questa sera il calciatore nato a Berlino ma che gioca per la nazionale serba è pronto per il nuovo club ed infatti arriverà proprio nella città più importante di tutta la Lombardia. Sono fissate per domani le visite mediche che noi della redazione di MondoUdinese seguiremo in diretta sin dall'inizio. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutte le ultime anche sull'affare Giovanni Fabbian.

Il calciatore cresciuto nelle giovanili neroazzurro è pronto per legarsi al club della famiglia Pozzo. La formula è oramai conosciuta a tutti e stiamo parlando di un prestito con diritto di riscatto e in caso controriscatto a favore del team milanese. Anche per Giovanni le visite mediche saranno nelle prossime ore e poi si candiderà sin da subito ad una maglia da titolarissimo. Dopo la grande stagione con la Reggina in cadetteria la speranza è quella che possa ripetersi anche in una categoria decisamente importante come la Serie A. Vedremo se effettivamente riuscirà a mantenere le grandi promesse che girano attorno a lui.

Le carriere — Samardzic lascia l'Udinese con all'attivo cinquantanove presenze nel campionato italiano. A referto è riuscito a mettere ben sette reti a cui vanno aggiunti anche sei assist. Medie davvero interessanti per un calciatore che vorrà essere un punto di riferimento per tutti anche con la maglia neroazzurra sulle spalle. Per Fabbian invece l'approdo all'Udinese avverrà con a referto ben 36 presenze in Serie B ed all'attivo otto gol e un assist per i suoi compagni. Due piccoli prodigi che proveranno in tutti i modi a mettersi in mostra nelle loro nuove piazze. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. I Pozzo ci provano per Pereyra <<<