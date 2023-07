Calciomercato Udinese – Fiorentina non molla Beto / Punto sulla trattativa

La squadra friulana sa che deve cedere qualche attaccante prima che parta il campionato. Ecco tutte le ultime sul centravanti portoghese Beto

L'Udinese sa benissimo che nel corso del prossimo mese e mezzo deve fare piazza pulita tra attaccanti e seconde punte. Al momento la rosa è senza ombra di dubbio piena in quei ruoli e il rischio di bruciare diversi giovani c'è. Tra i favoriti per l'addio al club del Friuli Venezia Giulia e l'inizio di una nuova avventura, c'è il bomber portoghese Beto. Il calciatore ha grande voglia di continuare a sorprendere all'interno del nostro campionato e si definisce pronto per provare lo step successivo. Ci sono diversi club interessati alle sue prestazioni, ma in queste ultimissime ore una squadra sembra fare sul serio. Ecco di chi stiamo parlando.

La Fiorentina di Rocco Commisso vuole garantirsi a tutti i costi le prestazioni del centravanti portoghese. La società viola è rientrata prepotentemente nella trattativa ed è solo questione di tempo prima che possa partire la prima offerta. In questo istante l'acquisto è infattibile visto che la squadra toscana ha già due prime punte in campo, la prima è il brasiliano Cabral e la seconda il serbo Jovic. In caso di cessione di uno dei due, però, potrebbe arrivare l'affondo decisivo sul centravanti autore di ventuno reti in campionato, nel corso delle ultime due stagioni.

L'offerta che ci vuole — Per potersi assicurare un colpo di questo tipo ci vogliono almeno 30 milioni di euro. L'Udinese in realtà vuole il pagamento completo della clausola rescissoria da 35 milioni di euro, ma per il momento è difficile che questo possa avvenire. Di conseguenza Beto è pronto per l'addio definitivo al club friulano, ma non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima destinazione. Non dimentichiamo che tra le varie piste c'è anche quella del Napoli o sennò resta la Premier League con l'Everton che aveva fatto dei sondaggi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Scritto il futuro di Pereyra <<<