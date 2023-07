Udinese – Da Samardzic a Pereyra, rivoluzione nel mezzo / La giornata

Da Lazar Samardzic fino a Roberto Pereyra, ci si sta preparando ad una vera e propria rivoluzione nel mezzo. Ecco il racconto della giornata

Dopo aver operato in entrata, arriva il momento delle uscite per l'Udinese. Il club bianconero deve iniziare a difendersi dai vari assalti che ci saranno nei prossimi mesi per i suoi calciatori. Il primo ad essere stato messo in queste ultime ore in un vero e proprio derby di mercato è il fantasista serbo, ma nato a Berlino Lazar Samardzic. Nel corso di questa stagione ha giocato un grandissimo calcio, visto che ha messo a referto ben cinque gol conditi anche da quattro assist. Ora potrebbe arrivare la chiamata di un grande team e le due in pole position sembrano essere le milanesi. Da una parte i neroazzurri di Simone Inzaghi e dall'altra i rossoneri di Stefano Pioli.

La squadra finalista di Champions si è inserita in questo affare anche per via delle grandi difficoltà che sta avendo nel chiudere gli altri due obiettivi Davide Frattesi e Sergej Milinkovic Savic. Lazar rappresenterebbe un'operazione sicuramente più conveniente, visto che bastano circa 20 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni ed anche un buon colpo per ringiovanire la rosa. Ricordiamo che il serbo è un classe 2002 e di conseguenza ha ancora tutta la carriera avanti a se. Per i rossoneri il discorso è diverso, visto che il club al momento non sembra avere Samardzic ai primi posti della lista, ma in caso fallissero altre trattative si potrebbe chiudere in fretta e furia.

Discorso Pereyra — Il centrocampo rischia di cambiare irrimediabilmente visto che non solo Lazar potrebbe salutare. Anche Roberto Pereyra ha diverse offerte al suo seguito ed entro sette giorni scopriremo la sua decisione. Al momento in pole position resta l'Udinese che ha messo sul piatto un contratto annuale da 2,2 milioni di euro. Molto dipenderà anche dalle altre squadre che si inseriranno nella trattativa. Ricordiamo che Pereyra vuole ancora giocare in Europa, di conseguenza le due romane e la Fiorentina restano alla porta.