Calciomercato Udinese – Rifiutata l’offerta del Galatasaray per Larsen

Il club turco avrebbe avanzato un'offerta di tre milioni di euro per Jens Stryger Larsen. L'Udinese vuole più soldi

Il calciomercato è iniziato da circa una settimana e l'Udinese non ha effettutato nessun acquisto (ad eccezione di Daniele Padelli, a parametro zero). La società, è invece, molto attiva sulle operazioni in uscita. Infatti, i friulani hanno già venduto Svante Ingelsson all'Hansa Rostock e Juan Musso all'Atalanta per venti milioni di euro. A breve arriverà anche la fumata bianca per il trasferimento di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Le cessioni non si fermeranno qui. C'è un altro giocatore con le valigie in mano che aspetta solo l'offerta giusta per salutare il Friuli. Si tratta di Jens Stryger Larsen, protagonista con la Danimarca all'Europeo. Vediamo gli utlimi aggiornamenti.