Mercato Udinese – Spunta un nome nuovo per sostituire Musso

Come sostituto di Juan Musso i bianconeri hanno messo nel mirino un nuovo obiettivo: vediamo di chi si tratta

Si accende il calciomercato dell' Udinese . La società è al lavoro per regalare a mister Gotti rinforzi importanti in vista della prossima stagione. L'obiettivo sarà quello di terminare il campionato nella metà sinistra della classifica. Addirittura, l' ultima volta che i bianconeri sono arrivati tra le prime dieci classificate, c'erano ancora Di Natale, Benatia, Muriel e Guidolin. Sono passati ben otto anni. La dirigenza vuole far tornare i tifosi a gioire e ad emozionarsi, per questo arriveranno nuovi innesti. La priorità sarà data ai sostituti dei due big argentini: Juan Musso e Rodrigo De Paul . Per quanto riguarda il nuovo portiere, ci sono delle novità .

Da diversi mesi, all'Udinese viene accostato un portiere al giorno. Oggi, è la volta di Lorenzo Montipò del Benevento. Secondo il Gazzettino, i bianconeri sarebbero molto interessati all'estremo difensore delle streghe. Nell'ultima stagione, il classe '96 è stato una delle poche note positive dei campani: nonostante la retrocessione in B, si è messo in mostra con ottime prestazioni. Non a caso, l'ex Novara è finito nel mirino di diverse squadre, tra cui la Fiorentina ed i biancocelesti di Maurizio Sarri. Vigorito valuta Montipò circa tre milioni di euro. I friulani potrebbero avere un asso nella manica. Si tratta di Simone Scuffet, in uscita da Udine e seguito proprio dal ds dei giallorossi, Pasquale Foggia. Non è escluso, quindi, che si possa vedere uno scambio di portieri, con l'Udinese che potrebbe aggiungere anche un piccolo conguaglio economico. Marino tiene aperte più piste. Piacciono i soliti Maximiano dello Sporting Lisbona, Rossi del Boca Juniors, Matheus del Braga e Joronen del Brescia. Ieri, è stato accostato anche il nome di Vito Mannone, attualmente in forza al Monaco. Al momento, non c'è un preferito, sono tutti sullo stesso piano. Nel frattempo, arrivano aggiornamenti riguardanti Nwanko Simy.