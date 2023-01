Mercato Udinese – La Gazzetta con l’annuncio shock: “Deulo sul mercato”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non perdere le ultime sul calciomercato in uscita

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Lunedì si scenderà sul campo da gioco per affrontare un match tutt'altro che semplice, stiamo parlando dell'incontro tra l'Udinese e il Verona di mister Zaffaroni. Sicuramente una partita da giocare a viso aperto e con attenzione massima, visto che gli avversari hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà molte società. Nelle prime partite di questo avvio di stagione la squadra ha ottenuto ben sette punti. Questi risultati hanno riaperto totalmente la lotta alla salvezza che fino a qualche settimana fa vedeva i veronesi esclusi completamente. Nel frattempo, però, arrivano delle notizie tutt'altro che positive dal mercato.

Uno dei giornali più importanti d'Italia comunica che il fantasista bianconero sarebbe in un momento di difficoltà per via dell'infortunio, ma che allo stesso tempo resta sul mercato. Una notizia che fa scalpore, anche perché fino ad oggi la possibilità di una partenza di Deulofeu è stata sempre rinviata alla prossima estate. Se dovesse avvenire nel corso di questi ultimi giorni di mercato i problemi per i bianconeri sarebbero diversi. Bisognerebbe trovare prima di tutto un sostituto low cost che possa portare a termine almeno queste altre partite nel corso della stagione. Poi il prossimo giugno la squadra avrà la possibilità di valutare per la prima volte le capacità di Matheus Martins.

Le squadre interessate — Le società interessate a Deulo sono diverse, ma al momento solo una sembra aver fatto sul serio: l'Aston Villa. Unai Emery porterebbe volentieri lo spagnolo in Premier League, ma non c'è ancora un accordo vero e proprio con la famiglia dei Pozzo.