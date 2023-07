Udinese – Dalla pista Ampadu alle visite mediche di Lucca / La giornata

Entrate e uscite, il mercato bianconero regala novità giorno dopo giorno. Oggi è la data delle operazioni verso Udine. Il primo giocatore ad essere messo sotto la lente d'ingrandimento è il centrocampista o all'occorrenza difensore Ethan Ampadu . Il suo contratto con il Chelsea è ancora duraturo, ma difficilmente potrà trovare spazio nella squadra allenata da Mauricio Pocettino. Proprio per questo motivo pensa alla terza esperienza nel massimo campionato italiano. Dopo le retrocessioni con Venezia e Spezia tornerebbe per essere sin da subito protagonista. Bisogna ancora vedere la formula della trattativa, visto che al momento i bianconeri hanno solo mostrato grande interesse, ma nessuna offerta è stata recapitata.

In queste ore si lavora anche al nuovo bomber. Lorenzo Lucca sarà un nuovo giocatore dell'Udinese e proprio nelle prossime ore arriverà la conferma da parte del club bianconero. Manca solo l'annuncio ufficiale per quello che insieme a Brenner dovrà dividere il reparto offensivo nel corso dell'annata che inizierà il 20 di agosto contro la Vecchia Signora di Max Allegri. Ricordiamo che l'operazione è stata chiusa in prestito con diritto di riscatto fissato ad otto milioni. L'Udinese spera di poter rilanciare una prima punta dalle grandi potenzialità, ma che nel corso di questa ultima stagione si è persa.

Novità in uscita

Prima di concludere, bisogna dare anche una novità in uscita. L'agente del Tucu Pereyra, Federico Pastorello si trova nella sede dei neroazzurri di Milano. Sono due le novità principali, la prima è quella che riguarda il rinnovo di Stefan De Vrij. La seconda è proprio la cessione del calciatore argentino. Vedremo se i neroazzurri effettivamente faranno sul serio e cercheranno di chiudere la trattativa per il calciatore che fino a qualche giorno fa era di proprietà dell'Udinese. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Le parole di Ausilio su Samardzic <<<