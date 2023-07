Mercato Udinese – Napoli accelera per Samardzic / Il punto sulla trattativa

La squadra partenopea accelera per il calciatore bianconero serbo, ma nato in Germania. Non perdere il punto sulla trattativa del momento

L'Udinese continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di confermarsi come il team outsider che può mettere in difficoltà tutte le società del nostro campionato. Allo stesso tempo bisogna difendere con tutte le forze i migliori calciatori di tutto il club. Lazar Samardzic è il calciatore del momento e in questi giorni stanno piovendo le offerte che permettano di assicurarsi le sue prestazioni. Il serbo nato in Germania sa che è già pronto per il primo grande salto della sua carriera e di conseguenza pensa anche ad un possibile trasferimento.

Nelle ultime ore sembra fare sul serio il Napoli campione d'Italia. La squadra azzurra potrebbe perdere il centrocampista polacco Piotr Zielinski e in quel caso si fionderebbe sull'ex Lipsia che tanto bene ha fatto nel corso di questa annata. Il rendimento non è in dubbio e nel 4-3-3 o 4-2-3-1 Lazar potrebbe avere degli spazi che ha sempre sognato e desiderato. Non dimentichiamo che Samardzic nasce come trequartista, ma nelle ultime due stagioni anche per motivazioni di modulo si è dovuto accontentare di un posto da mezz'ala (che ha comunque interpretato nel migliore dei modi). Andiamo a vedere le cifre di questa operazione e le altre pretendenti.

Le cifre dell'affare — Quando si parla di Samardzic via da Udine, si parla di almeno 20 milioni più bonus che devono entrare nelle casse della squadra del Friuli Venezia Giulia. La famiglia Pozzo non ha nessuna intenzione di trattare il prezzo di un calciatore che ha dimostrato di poter diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ad oggi l'avversario principale dei partenopei sono i neroazzurri, ma in questo istante il team di Simone Inzaghi ha altre priorità.