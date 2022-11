Mercato Udinese – Gennaio alle porte: il centrocampo potrebbe cambiare

Il team bianconero lavora in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo la squadra mercato si occupa delle trattative in uscita

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, sicuramente non sarà semplice poter fare la differenza, ma la squadra vuole sorprendere tutti. Nel frattempo anche il mercato continua ad andare avanti e quelle che arrivano non sono tutte belle notizie, perché da diverso tempo a questa parte c'è un problema abbastanza evidente. Il centrocampista che sembra avere problemi in quel di Udine è sempre Walace . Una sua possibile assenza, però, potrebbe essere a dir poco problematica. Nelle ultime ore continuano ad alternarsi parecchie notizie riguardo il suo possibile addio ed allora facciamo un po' il punto della situazione.

Per il mediano brasiliano questi non sono tempi facili, visto che nell'ultimo periodo sono nati due figli e di conseguenza si trova lontano da casa sua per poterli accudire. La famiglia si trova al completo in Brasile e allora inizia a pensare anche ad un possibile addio al calcio di Serie A, pur di restare vicino ai suoi affetti più cari. Sono tante le squadre interessate ad un affare di questo tipo ed infatti diverse società si sono mostrate presenti. La più attiva risulta essere sempre il Flamengo (fresco vincitore della Copa Libertadores). Al momento non ci sono delle grandi novità, anche se la società bianconera ha delle intenzioni ferree. Ecco quale potrebbe essere la soluzione.