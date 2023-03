Mercato Udinese – Giarretta: “Siamo convinti che Martins sia un crack”

Il direttore sportivo Cristiano Giarretta è convinto che il nuovo acquisto dell'Udinese sia un potenziale crack. Ecco la sua intervista

Il direttore sportivo Cristian Giarretta ha fatto il punto su tutte le trattative che hanno riguardato l'Udinese di Andrea Sottil e il Watford dei Pozzo. Le dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb, descrivono nel migliore dei modi la situazione che non solo vive l'Udinese, ma anche tutto il calcio italiano. Con Giarretta si sono analizzate anche le possibili trattative tra i friulani e gli inglesi per dei giocatori di primissimo livello come Ismaila Sarr e Joao Pedro. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le dichiarazioni e soprattutto il punto su uno dei nuovi acquisti della squadra bianconera: Matheus Martins.

"Matheus Martins sta facendo molto bene. Deve adattarsi al nuovo gioco, visto che la Championship è un campionato diverso rispetto agli altri. Restiamo convinti che si tratti di un vero e proprio crack". Delle bellissime dichiarazioni a favore del calciatore brasiliano che da quando è arrivato in Inghilterra non è ancora riuscito ad imporsi. C'è tantissima fiducia nelle sue qualità e di conseguenza si spera tutte queste promesse possano essere mantenute. Come detto in precedenza, non è mancato anche un vero e proprio punto nei confronti dei due giocatori del Watford che tanto interessavano ai bianconeri. Ecco le affermazioni su Sarr e Pedro.

Preferiscono la Premier — "Il valore di Joao Pedro è di quelli che vengono fatti solo in Premier League, mentre Isamila è concentratissimo sul Watford e lavora per poter tornare nel massimo campionato inglese". Delle affermazioni che spengono ogni possibile voce che riguardava il campionato italiano e soprattutto un passaggio in bianconero. Al momento anche i giocatori della Championship preferiscono tornare a giocare in Premier, piuttosto che fare un passaggio intermedio con il campionato italiano.