Mercato Udinese – Un giocatore con le valigie, tutto fatto

Andiamo a scoprire nel dettaglio chi è il difensore centrale pronto ad abbandonare la squadra del capoluogo friulano

Redazione

Il mercato dell'Udinese è entrato nel vivo, la società di Pozzosi sta occupando delle cessioni per liberare dello spazio salariale ed avere più potere d'acquisto nel finale di questa sessione d'acquisti. Diverse le operazioni trattate fino ad oggi dal D.S. Pierpaolo Marino, l'ultima in ordine cronologico è andata per il meglio, a tal punto che il giocatore è già volato nel suo nuovo paese per sostenere le visite mediche. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi è il difensore centrale pronto ad abbandonare la squadra del capoluogo friulano.

Il profilo

Parliamo del giocatore classe 1997 Felipe Vizeu. Il roccioso difensore centrale brasiliano è stato pagato ben cinque milioni di euro dall'Udinese solo tre anni fa, non è mai riuscito ad esplodere è mostrare tutto il suo potenziale. Nelle ultime stagioni ha iniziato una vorticosa girandola di prestito. Rendendolo un vero e proprio giramondo. Nelle ultime tre stagioni ha giocato in quattro club diversi, dal Brasile al Giappone. Più precisamente Gremio nella sua madre patria, poi avventura in Russia con Akhmat Grozny, ritornato in Brasile per una stagione al Ceara ed infine sembra aver trovato la sua identità in quel del Giappone dove oramai da un anno gioca con continuità allo Yokohama Fc. Andiamo a vedere quale squadra si è garantita le prestazioni del centrale brasiliano per la stagione 2021/2022.

La trattativa

L'ottima stagione appena passata in Giappone, ha convinto il club del sol levante a rinnovare il prestito per un'altra annata. Di conseguenza Felipe Vizeu giocherà ancora per il club Yokohama. L'obiettivo è sicuramente quello di eccellere sia in ambito nazionale che internazionale. Con un occhio sempre vigile in quel di Udine, dato che la voglia di riscatto per un giocatore di soli 24 anni è ancora molto elevata. L'Udinese non lo lascia partire a titolo definitivo, perché infondo crede ancora nella rivalsa del giocatore brasiliano. Scopri anche quali sono gli ultimi movimenti del D.S. Marino <<<