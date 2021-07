News Udinese – Le novità del secondo giorno di ritiro in Austria

Nella giornata di ieri, la squadra ha continuato la preparazione, andiamo a vedere come è andata per i beniamini bianconeri

Redazione

Lunedì è iniziato il ritiro per la squadra di Mister Gotti in quel di St. Veit in Austria, sta tornando la rosa al completo. Ieri ha ricominciato ad allenarsi anche Deulofeu con la squadra, alla ricerca della condizione migliore per poter sfrecciare sul campo come ci ha dimostrato più volte nella sua carriera. Nella giornata di ieri, la squadra ha continuato la preparazione, andiamo a vedere come è andata per i beniamini bianconeri.

Il programma del giorno

La squadra si è trovata sul campo intitolato a Jacques Lemans al mattino, per una giornata molto intensa, la doppia seduta al centro dei pensieri dei giocatori. Al mattino la squadra è stata divisa in due tronconi, in cui si sono allenati tra la palestra per migliorare la propria forza. L'altro troncone ha eseguito delle esercitazioni tecniche sul campo, occasione d'oro per il coach che ha avuto la possibilità di testare le condizioni dei vari giocatori e chi è messo meglio in vista della nuova stagione. Per il pranzo il gruppo si è riunito ed ha trascorso le ore più calde della giornata a riposo dentro l'hotel della ridente località austriaca. Nella seduta pomeridiana, la squadra si è ritrovata sul campo principale per un allenamento in dieci contro nove, in modo da permettere al mister di poter annotare i difensori più pronti per i prossimi impegni. Scopri nel prossimo paragrafo le avversarie che aspettano i beniamini bianconeri.

I prossimi impegni

La prima amichevole in ordine cronologico che occuperà la squadra allenata da Luca Gotti è quella del 24 Luglio contro il Fenerbache di Mesut Ozil. Seguiranno altri impegni contro l'Austria Vienna e l'ultimo in programma al momento è i primi giorni di Agosto contro il Lens. Finiti i match amichevoli, tocca avere testa per il primo match di campionato contro la Juventus di Max Allegri. Un impegno sicuramente difficile, a cui però la società non vuole arrivare impreparata. Scopri i nuovi obiettivi per l'attacco bianconero <<<