Mercato Udinese | Giuntoli non molla Samardzic, e in più spunta un nome

Il team di Andrea Sottil si gode questo meritato periodo di pausa, dopo un avvio di campionato di altissimo livello. Adesso la squadra non può fare altro che ricaricare le batterie in vista delle altre 23 partite che ci saranno da gennaio fino alla fine dell'annata. Da Maggio in poi, invece, inizierà una vera e propria battagli sul mercato. Un tutti contro l' Udinese che sarà senza alcun esclusione di colpi. I piccoli talenti bianconeri stanno stregando e di conseguenza sono parecchie le società interessate ai loro cartellini. Sarà difficile poter trattenere tutti, ma si vuole fare il possibile per mantenere una squadra di assoluto livello.

Trovano però conferme le notizie sull'interessamento da parte del Napoli per Lazar Samardzic, centrocampista ventenne dell'Udinese. Per il tedesco la dirigenza bianconera ha già fissato una cifra e si parla di circa venti milioni di euro per poterselo assicurare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore piace molto a Spalletti e Giuntoli, che in caso di colloquio con il club friulano inizieranno a sondare il terreno anche per Simone Pafundi, l'ultimo esordiente nell'Italia di Roberto Mancini a soli 16 anni.