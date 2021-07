Calciomercato Udinese – Gonzalez incanta in amichevole, ma il futuro…

Il protagonista dell'amichevole di ieri è stato Cristo Gonalez, autore di una doppietta. Il suo futuro, però, appare lontano da Udine

Ieri, al Morigi di Manzano, l' Udinese ha affrontato l' ND Bilje , formazione della seconda serie slovena. Nonostante la decisione di Gotti di schierare squadre sperimentali, i bianconeri hanno vinto agevolmente per 4-1. Oltre ai gol di Okaka e Makengo, c'è da menzionare la doppietta di Cristo Gonzalez. Lo spagnolo è stato il vero protagonista del match, ma il suo futuro rimane in bilico. Infatti, la società friulana sembrerebbe intenzionata a cederlo in prestito per il terzo anno consecutivo. Alcune squadre hanno già chiesto informazioni. Ecco quali.

Cristo Gonalez è stato acquistato dall'Udinese nell'estate del 2019. Tuttavia, in due anni, lo spagnolo con la maglia bianconera è sceso in campo solamente una volta: in Coppa Italia contro il Vicenza. Nella scorsa stagione, il classe '97 ha giocato in prestito al Mirandes, dove in venti presenza ha segnato quattro gol e fornito due assist. Anche il prossimo anno potrebbe giocare in Segunda Division. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l' ex giocatore del Real Madrid, sarebbe finito nel mirino di diversi club spagnoli, tra cui Real Zaragoza e Sporting Gijon. Tuttavia, Gonzalez partirà per il ritiro di Sankt Veit dove cercherà in tutti i modi di convincere mister Gotti a dargli una possibilità per la prossima stagione. Intanto, Marino è al lavoro per il nuovo attaccante. Ecco gli ultimi aggiornamenti.