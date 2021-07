Notizie Udinese – Le parole dei protagonisti dopo il primo test stagionale

L'Udinese ha superato agevolmente l'ND Bilje per 4-1 nel primo test amichevole stagionale: le parole dei protagonisti

Redazione

Ieri, a Manzano, l'Udinese ha affrontato la prima amichevole stagionale. Gli avversari erano gli sloveni dell'ND Bilje. I ragazzi di Gotti hanno portato a casa la vittoria senza troppi problemi: successo per 4-1 grazie ai gol di Okaka, Makengo e Cristo Gonzalez (doppietta). I prossimi due impegni dei bianconeri sono in programma il 24 ed il 31 luglio rispettivamente contro il Fenerbahce ed il Lens. Nel frattempo, nel post partita di ieri, Okaka e Jajalo sono intervenuti ai microfoni ufficiali del club per dire la loro sul match.

Le parole di Okaka

Stefano Okaka è tornato al gol grazie ad una rovesciata incredibile. L'attaccante ha parlato così del suo momento e di quello della squadra. ''Sì, ho realizzato un bellissimo gol ma è comunque un'amichevole, anche se è sempre bello segnare e dare il massimo pure in partite del genere. La squadra sta lavorando bene e sia sta preparando al meglio per questa stagione. Infortuni? In tanti anni di carriera penso che sia la prima volta che mi capita una stagione con così tanti infortuni come la scorsa, l'importante però è sempre riprendersi e tornare in forma. So quali sono le mie capacità e cercherò sempre di dare il massimo fino alla fine. Qua all'Udinese c'è una bella atmosfera perché molti sono rimasti e tra questi ci sono tanti giocatori esperti. Abbiamo bisogno ancora di qualche elemento capace ma la società lo troverà come fa ogni volta, noi dobbiamo solo essere pronti per iniziare al meglio il campionato''.

Parla Jajalo

Un pò a sorpresa, Gotti, ha schierato Mato Jajalo da titolare. Il croato, reduce dalla rottura dei legamenti del crociato del ginocchio sinistro, ha disputato un buon primo tempo. Nella ripresa è stato poi sostituito da Arslan. Queste le sue parole. ''Dopo tanto tempo sono finalmente tornato in campo. Sono contento perchè fisicamente ho tenuto bene. Modulo nuovo? Oggi, era un buon allenamento per ritrovare le misure in campo e per rompere il fiato, parlare adesso di sistema di gioco ha poco senso. In ritiro tutti ripartono dallo stesso livello e in questo senso sono contento che io e Pussetto abbiamo recuperato in tempo da due infortuni pesanti e lunghi. Non è facile rientrare a campionato in corso mentre riprendere da inizio stagione è sicuramente meglio per noi''. Nel frattempo, è in arrivo il nuovo portiere. Ecco di chi si tratta <<<