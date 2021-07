Calciomercato Udinese – L’ultima idea proviene dalla Serie B tedesca

Continuano i casting per la nuova punta. L'ultima idea di Marino gioca nella serie B tedesca: ecco di chi si tratta

Il calciomercato dell'Udineseentra nel vivo. La società vuole regalare a Luca Gotti innesti importanti in vista della nuova stagione di Serie A. L'obiettivo per il prossimo anno sarà quello di terminare il campionato nella metà sinistra della classifica. In parole povere, significa arrivare tra le prime dieci classificate. Non sarà semplice, ma i bianconeri ce la metteranno tutta. I tifosi vogliono tornare a gioire e ad entusiasmarsi come accadeva in passato. Sicuramente, sarà necessario l'acquisto di qualche nuovo giocatore. Oltre a Padelli e Udogie, arriverà anche Kamil Glik. Il polacco si trasferirà in prestito secco dal Benevento. Ma non finisce qui. Ecco l'ultima idea di Marino per rinforzare l'attacco.