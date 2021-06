Udinese, Gotti resta il più apprezzato anche tra gli ex

Luca Gotti e l'Udinese potrebbero continuare a lavorare insieme anche durante il prossimo campionato: si aspetta solo la conferma

Redazione

Ancora poche ore e l'Udinese che aleggiano intorno al suo futuro. La panchina bianconera è il bilico e spetta alla società dire se sarà ancora Luca Gotti oppure no l'allenatore del club friulano anche durante la prossima stagione. In attesa di conoscere il destino delle guida tecnica dell'Udinese, i microfoni ufficiali della società hanno scambiato alcune chiacchiere con un grande ex. Il brasiliano Felipe, difensore che ha dato il massimo per la squadra che lo ha fatto esordire e confermare tra i professionisti, è tornato a parlare della compagine bianconera soffermandosi anche sul lavoro svolto dal mister:

Su Gotti

"Conosco bene Gotti, l'ho avuto come vice quando il mio allenatore è stato Donadoni. Credo che sia una persona molto intelligente. Tuttavia, non dev'essere stato facile nemmeno per lui seguire un gruppo ambio come quello dell'Udinese. Nella rosa bianconera ci sono tanti titolati. In più, l'infortunio di Pussetto ha destabilizzato l'ambiente. La compagine friulana deve ambire a dei traguardi più importanti e le ultime campagne acquisti lo confermano. Peccato solo che non tutti siano stati al cento percento. Merito dell'allenatore se chi ha giocato meno ha aspettato pazientemente il proprio turno. Al Parma ascoltava molto e poi analizzava, senza dire nulla. Quando invece doveva farlo usava sempre le parole e i toni migliori. Mi sono trovato bene con lui.

Sul suo futuro

"La mia vita non è cambiata molto rispetto a quando giocavo ai massimi livelli. Sono stato abituato a rispettare alcune cose come il regime alimentare. Se non stai bene fisicamente fai fatica. Riprendere a giocare è stato difficile, anche perché ho avuto un problema fisico che mi è costato 8 mesi di stop. Ciononostante sento ancora il fuoco dentro. Certo c'è differenza tra la Serie A e la Serie D, cambia il modo di giocare e ci sono più contrasti".