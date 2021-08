Mercato Udinese – Marino lo sa: “Il bomber vuole giocare ad Udine”

Scopri assieme a noi chi è il giocatore al centro dell'articolo. Che fa dei gol e delle ottime prestazioni il suo cavallo di battaglia

Il mercato della società bianconera sta entrando nel vivo, si parla di diverse trattative concrete e sono svariati i colpi che sta preparando la dirigenza. Il taccuino del D.S. Marino parla chiaro. Servono subito un altro difensore centrale, dato che in Coppa Italia, in quel ruolo è stato scelto Stryger Larsen e un attaccante. Una prima punta sarebbe entusiasta nel giocare in Friuli più precisamente per l'Udinese. Nelle ultime ore, ha dato il via libera all'affare. Ora va trovata una quadra con il club. Accordo tutt'altro che impossibile. Scopri assieme a noi chi è il giocatore al centro dell'articolo. Gol ed ottime prestazioni a raffica.

Il profilo

Stiamo parlando del talento angolano di Mbala Nzola. L'anno scorso, alla sua prima esperienza nella massima categoria del calcio italiano, non ha deluso ed anzi, si è comportato in maniera incredibile. Questo però solo nella prima parte di stagione. Dato che nel girone d'andata è stato autore di ben 10 gol con la maglia dello Spezia. La seconda parte di stagione è stata più di bassi che di alti. Infatti tra infortuni e brutte prestazioni, le medie del girone d'andata sono evaporate e ci si è dovuti accontentare di un solo gol e tanto riposo. Il giocatore, se in condizione, abbiamo capito che può essere devastante. Scopri assieme a noi come prosegue la trattativa.

I costi

La società ligure vorrebbe liberarsi del suo giocatore, dato che non sono piaciuti determinati comportamenti e le prestazioni altalenanti. L'Udinese invece crede fortemente su di lui. La società pensa di poterlo indirizzare sulla retta via e renderlo un incredibile macchina da gol. Il prezzo del cartellino è intorno ai cinque milioni di euro. Una spesa non eccessiva, soprattutto se pensiamo alla sua prima parte di stagione.