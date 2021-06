Mercato Udinese – Il dopo Musso, a caccia di un nuovo portiere

L'Udinese in tema di giovani portieri sta seguendo il portoghese Luis Maximiano dello Sporting Lisbon, che per ora sembra essere il favorito

Il club bianconero starebbe già pensando un piano alternativo. Prendere una portiere decisamente meno esperto visto che il nuovo arrivato Daniele Padelli -ritornato in Friuli dal club nerazzurro a parametro zero- potrebbe anche fare da chioccia a un giovane. L'Udinese in tema di giovani portieri sta seguendo il portoghese Luis Maximiano , secondo dello Sporting Lisbona e della nazionale Under 21 che l'altra sera ha eliminato gli azzurrini dalla fase finale dell'Europeo. Maximiano ha 22 anni, un contratto fino al 2025 e una clausola rescissoria di 45 milioni. Ma una trattativa potrebbe essere impostata per molto molto meno, magari inserendo una percentuale sulla futura vendita per fare contenti i nuovi campioni del Portogallo che nella prossima stagione giocheranno la Champions ma lo faranno con lo spagnolo Adrian Adàn.

Non ci sarebbe dunque una soluzione interna: Simone Scuffet è destinato a partire. Molto probabilmente il venticinquenne portiere lascerà l' Udinese nel prossimo mercato estivo. Secondo la Gazzetta dello Sport la società della famiglia Pozzo lo avrebbe messo in vendita. Dunque l'addio di Suffett questa volta sembrerebbe essere definitivo. Il portiere friulano, in questa stagione secondo di Musso, ha voglia di giocare e di sentirsi importante ed è pronto a scendere nuovamente in Serie B per poter trovare continuità. In uscita cè anche il 19enne Manuel Gasparini. Quest'ultimo ha esordito in serie A per qualche minuto nell'ultima di campionato e ora si farà le ossa in B in prestito. Non c’è ancora niente di certo, ma tutto dipende dall’ eventuale arrivo del portoghese Maximiano, che attualmente è ancora in fase di iniziazione.