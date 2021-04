Scuffet: “Siamo un bel gruppo, vogliamo arrivare il più in alto possibile”

Le parole del portiere classe '96.

UDINE - Grazie al successo conquistato due giorni fa sul campo del Benevento, con le reti di Molina, Arslan, Stryger Larsen e Braaf, l'Udinese ha scacciato via le paure e ha mantenuto un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione. Non solo, ma si è anche avvicinata al decimo posto occupato dall'Hellas Verona, che adesso dista soltanto due lunghezze. Domenica prossima la squadra friulana tornerà in campo per la trentaquattresima giornata di campionato, nella quale ospiterà la Juventus alla Dacia Arena. Contro la compagine piemontese mancherà, per squalifica, il portiere Juan Musso. Il suo posto fra i pali verrà preso da Simone Scuffet, che farà il suo esordio in questo campionato. Sinora, infatti, l'estremo difensore classe '96 ha totalizzato soltanto una presenza in Coppa Italia, lo scorso 28 ottobre 2020 contro il Vicenza. Proprio Scuffet ha rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali del club bianconero, durante Udinese Tonight.

LE SUE PAROLE - "Sarà bello far parte della sfida contro la Juventus. Tuttavia, sarà una settimana come tutte le altre: devo stare tranquillo, allenandomi bene e restando concentrato. Avere la possibilità di giocare deve essere motivo di gioia, non di ansia. Facciamo questo mestiere perché ci piace. Ho dato sempre il massimo in allenamento e e mi preparerò al meglio per questa partita".

SULL'ABBRACCIO DOPO LA VITTORIA COL BENEVENTO - "E' stato un momento di grande coesione. Questo gruppo è un gruppo unito, composto da tanti ragazzi a cui piace lavorare insieme, cercando di raggiungere gli obiettivi. La vittoria col Benevento è stata fondamentale per noi e per la nostra classifica. E' grazie al lavoro che abbiamo svolto che siamo riusciti a conquistare questi punti dopo trentatré partite. Mancano cinque sfide alla fine di questa stagione e vogliamo concluderla nel miglior modo possibile. Continuiamo a lavorare bene ogni giorno per cercare di arrivare il più in alto possibile".