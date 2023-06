Udinese – Pereyra, Samardzic e Beto: il punto sulle uscite / La giornata

Pereyra, Samardzic e Beto sono sicuramente i nomi più in voga in questo momento. Il mercato bianconero gira totalmente intorno a loro e nelle prossime ore sapremo molto di più sul loro futuro. Andando avanti gradualmente non possiamo fare altro che partire dal calciatore con il contratto in scadenza tra meno di dieci giorni: capitan Pereyra . L'argentino è stato messo sotto osservazione da metà Serie A e tra poco arriverà la decisione sul suo futuro. Al momento in pole position sembrano esserci i neroazzurri di Simone Inzaghi e i biancocelesti di Maurizio Sarri, più arretrata la viola di Vincenzo Italiano.

Per Samardzic e Beto i discorsi sono diversi. Il calciatore serbo dovrebbe restare in bianconero a meno che arrivino in quel di Udine delle offerte irrinunciabili. Napoli e i rossoneri restano alla porta anche se conoscono la difficoltà della trattativa. Per Beto, invece, chi prima arriva meglio alloggia. Il team che mette sul piatto 35 milioni di euro si assicura il centravanti autore di 21 gol in campionato nelle ultime due stagioni. Un cambiamento in attacco che è già stato avviato, ricordiamo l'acquisto di Brenner e soprattutto l'affare Lucca in chiusura nelle ultime ore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Fissato il prezzo di Samardzic <<<