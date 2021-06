Mercato Udinese – Ufficiale la cessione di Ingelsson all’Hansa Rostock

L'Udinese attraverso una nota ufficiale ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Ingelsson all'Hansa Rostock

Si accende il calciomercato dell' Udinese . Rodrigo De Paul è sempre più vicino all'addio, mentre la situazione per Musso e Molina è totalmente diversa. La società bianconera valuta venti milioni il portiere e quindici l'esterno, ma ad oggi, nessuno dei due argentini ha ricevuto offerte. Pozzo non ha bisogno di venderli e se non arriveranno proposte convincenti, i calciatori rimarrano ad Udine. Nel frattempo, la dirigenza friulana ha chiuso una nuova cessione. Si tratta di quella di Svante Ingelsson all' Hansa Rostock .

Il classe '98 è reduce da una buona stagione in prestito al Paderborn, squadra della seconda divisione tedesca, dove ha fornito tre assist in trentadue partite. Ingelsson è pronto per la sua nuova avventura all'Hansa Rostock, anch'essa militante nella seconda divisione tedesca, grazie alla promozione ottenuta lo scorso anno. Lo svedese è arrivato in Friuli nel 2017 dal Kalmar per 750 mila euro, ma non è mai riuscito ad imporsi con la maglia bianconera. In due anni ha disputato solamente dieci partite, in cui ha trovato un gol (contro il Napoli al San Paolo). L'Udinese ha quindi deciso di mandarlo in prestito prima al Pescara e poi di nuovo al Kalmar.