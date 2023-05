Mercato Udinese – Inizia il valzer delle punte / I nomi scritti da Marino

Partirà a fine campionato il valzer delle punte. Sono diversi i giocatori a caccia di un club, l'Udinese sembra averne messi due sul taccuino

L'Udinese cercherà di concludere il campionato nel migliore dei modi. Sono solo due le partite che mancano da oggi alla fine del torneo ed i bianconeri hanno bisogno di collezionare più punti possibili per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo un grande avvio, in questo ultimo periodo la squadra ha deluso le aspettative ed è proprio per questo motivo che contro la Salernitana e contro la Vecchia Signora i tre punti saranno d'obbligo. Appena terminerà il campionato si inizierà a pensare alla prossima stagione. In questo momento per i bianconeri si prospetta una vera e proprio rivoluzione in attacco. Sono diversi i calciatori che potrebbero andare via e partire verso un nuovo club. L'attacco potrebbe essere completamente rivoluzionato.

Oggi non ci soffermiamo tanto sui possibili addii, visto che oramai tutti sono a conoscenza della probabile partenza di Beto verso la prima squadra che pagherà la clausola da 35 milioni di euro. Bisogna invece pensare ai sostituti. Nelle ultime settimane è stato ufficializzato un nuovo colpo per l'attacco, stiamo parlando del brasiliano Brenner. Al suo fianco, però, andrà messa anche un'altra punta in grado di fare la differenza. Al momento la scelta cade su due calciatori che a sprazzi hanno fatto vedere proprio il loro talento all'interno del nostro campionato, ecco di chi stiamo parlando.

Sono sotto osservazione — Il primo messo sul taccuino è Joao Pedro del Fenerbache. Il centravanti italo brasiliano potrebbe fare da chioccia al neo arrivato Brenner ed allo stesso tempo essere molto importante per il campionato, visto che in Italia aveva trovato la sua comfort zone. L'altro nome appuntato dalla dirigenza arriva da Salerno e si tratta di Krzysztof Piatek. Il pistolero che da qualche stagione sembra avere le polveri bagnate, potrebbe ritrovare la sua comfort zone in quel di Udine.