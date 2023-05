Udinese – Direttore Marino: “Non ho visto nessuna offerta per Beto”

Tra pochi minuti prende il via l'incontro di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Una sfida davvero molto importante in vista del prossimo incontro con due squadre che hanno voglia di fare la differenza e dire la loro sotto tutti i punti di vista. Solo chi vincerà potrà continuare a sperare in un piazzamento che onori tutto il lavoro fatto nel corso di questa annata. Prima del fischio d'inizio ha detto la sua il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino . Ecco tutte le sue dichiarazioni sia sul mercato che sul rinnovo del tecnico Andrea Sottil.

Questa offertona del Napoli per Beto lo manterrà in Serie A o la Premier è ancora il campionato che lo vuole di più?

Si conclude qua l'intervista prepartita fatta al direttore che ha fatto il punto sugli argomenti più scottanti di questa settimana. Come sempre Marino ha dato delle risposte che possono o non possono piacere, ma alla fine sono la verità. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal campo da gioco. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici. Udinese e biancocelesti in campo così <<<