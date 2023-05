Notizie Udinese – Colpo di scena Salernitana / Paulo Sousa senza Dia

L'Udinese si prepara al match di questo sabato contro la Salernitana di Paulo Sousa. Proprio nelle ultime ore, però, sembrano essere arrivati degli aggiornamenti importanti riguardo questa partita. Il giocatore più prolifico della società campana potrebbe non scendere in campo e riposarsi per via di un risentimento al ginocchio. Stiamo parlando di Boulaye Dia, sicuramente il migliore per i campani nel corso di questa annata. Al suo posto ci potrebbe essere il centravanti polacco Krzysztof Piątek. Una sfida che si prospetta molto intrigante anche senza diverse star, perché se per i granata potrebbe non esserci il centravanti senegalese, ai bianconeri mancheranno giocatori decisamente importanti come Destiny Udogie e il lungodegente Gerard Deulofeu. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Arriva la prima offerta per Rodrigo Becao <<<