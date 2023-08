Mercato Udinese – Nuovo innesto nel mezzo, non è Pereyra / I dettagli

In arrivo in quel di Udine un nuovo rinforzo per il centrocampo, ma non stiamo parlando di Pereyra. Ecco tutti i dettagli dell'operazione

Redazione

L'Udinese ha chiuso per il nuovo innesto nel mezzo del campo. La squadra del Friuli Venezia Giulia ha visto che la trattativa che portava al Tucumano Pereyra era sempre più complessa e di conseguenza si è mossa su un altro profilo. Il calciatore individuato arriva dal Boca Juniors e stiamo parlando di Martin Payero. Un centrocampista duttile ed adatto sia alla fase offensiva, ma anche a quella difensiva grazie alla sua buona statura ed alle grandi capacità fisiche. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutti i dettagli sul mercato in entrata e soprattutto su quello in uscita.

Payero arriverà in quel di Udine nelle prossime ore e stiamo parlando di un vero e proprio colpo a sorpresa, di quelli in pieno stile famiglia Pozzo. Si tratta di un centrocampista classe 1998 che ha sempre fatto bene con la maglia della squadra gialloblù sulle spalle. Nel corso di questa prima parte di annata in Argentina ha messo a referto ben quattro reti in sole dieci presenze in campionato. Numeri che fanno intendere di avere a che fare con un centrocampista bravo sia negli inserimenti che sotto porta. Questo arrivo frena quasi definitivamente il colpo che tutti si aspettavano nel mezzo.

Adesso Pereyra? — L'operazione è stata chiusa in fretta e furia proprio per via della lentezza del Tucu Pereyra nel decidere la sua nuova destinazione. Ad oggi il calciatore ha sul tavolo anche una ricca offerta dall'Arabia Saudita e di conseguenza diventa abbastanza difficile per l'Udinese poter competere con determinate cifre. I bianconeri, però, non potevano più aspettare e di conseguenza hanno chiuso per Payero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Partita a tutti gli effetti una nuova caccia al bomber. La società bianconera vuole chiudere a tutti i costi entro domani sera. Ecco i tre profili messi sotto osservazione <<<

