Udinese – Dal nuovo difensore alla caccia al bomber / La giornata

Il mercato sta per terminare e in queste ore l'Udinese ha ancora tanti reparti da completare. La difesa e l'attacco sono i primi indiziati

La dirigenza bianconera deve completare il team in questi ultimi giorni di mercato. La squadra del Friuli Venezia Giulia ha ancora bisogno di un difensore centrale e di un bomber, vista la partenza di Beto. Ad oggi sembra essere davvero vicino l'arrivo del calciatore che sostituirà a tutti gli effetti il partente Rodrigo Becao. Inizialmente questo incarico doveva aspettare ad Adam Masina, ma la sua precarietà fisica ha costretto la società a puntare su un nuovo acquisto e di conseguenza gettarsi a capofitto sul mercato. Nelle ultime ore sembra essere tutto fatto per l'arrivo di Thomas Kristensen. Un centrale dotato di grande fisicità, ancora molto giovane e soprattutto pronto a mettersi in gioco.

Tra la difesa e l'attacco c'è il centrocampo. Anche in questa zona del campo la squadra sta cercando di operare in entrata. Il calciatore osservato è senza ombra di dubbio uno nello specifico: Roberto Pereyra. Il terzo matrimonio con la squadra friulana sembra essere sempre più vicino anche se al momento non è arrivata una vera e propria conferma da nessuna delle parti. Quella del centrocampista infatti risulta essere sempre di più una scelta fatta per convenienza piuttosto che per ambizioni. Infatti Pereyra ha puntato all'Europa, ma alla fine dovrà accontentarsi dell'Udinese.

L'attacco — In attacco arriva l'ultimo colpo di questa sessione, nonché il più importante. Al momento sono sotto osservazione ben tre profili per la nuova prima punta bianconera. Il primo ed anche quello dal peso specifico più importante è Petar Musa. Il bomber croato vuole andare via dal Benfica e sa che potrebbe fare davvero molto bene con la maglia dell'Udinese sulle spalle. Alle sue spalle troviamo il nigeriano Emmanuel Dennis e nelle ultimissime ore prende anche quota il nome del bomber inglese Keinan Davis. Due giorni alla fine del mercato e l'Udinese è attivo come non mai. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime dal campo. Come cambia il team con Pereyra <<<

