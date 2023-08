News Udinese – Come cambia il centrocampo con Pereyra / Ecco i titolari

Il centrocampo bianconero è destinato a cambiare se dovesse effettivamente tornare a titolo definitivo il Tucu Pereyra. Il calciatore argentino sa di essere un vero e proprio jolly per la squadra di Andrea Sottil e la dimostrazione è arrivata proprio nel corso della passata stagione. Per l'ex River Plate non è un problema giocare come quinto a destra o mezz'ala, ma potrebbe anche adattarsi a seconda punta se dovesse servire. Ad oggi la squadra cambierebbe se avvenisse il ritorno per la terza volta in quel di Udine. Il suo ruolo dovrebbe essere proprio quello di quinto a destra. Festy Ebosele non è riuscito a convincere a pieno e di conseguenza si cercherà di farlo crescere gradualmente proprio sotto la chioccia dell'ex capitano. Ora vedremo se effettivamente la trattativa si chiuderà e di conseguenza Pereyra tornerà ad essere bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime dal mercato. Sfida a tre per il nuovo bomber <<<