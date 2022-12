Udinese-Empoli / Oggi la ripresa anche per gli azzurri: il punto sul match

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il punto sulla partita di campionato contro l'Empoli

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato ed amichevoli. Il calendario è già molto fitto e prevede diversi impegni nei primi giorni del 2023.Il primo match è quello amichevole contro la Cremonese che andrà in scena allo stadio Zini tra due giorni all'una di pomeriggio. Poi ci sarà un solo pensiero, cioè l'inizio del campionato con l'Empoli di Paolo Zanetti. Proprio la squadra azzurra sta preparando il suo campionato e si sta allenando seriamente sul campo da gioco. Ecco tutte le ultime in vista del match che segnerà il via della seconda parte di stagione.

Oggi si torna sul campo e si ricomincia a fare sul serio. Non sarà semplice mettere in difficoltà l'Udinese, ma la squadra del mister ex Venezia ha dimostrato di poter dare filo da torcere a tutte le avversarie. Adesso si inizia a lavorare e pensare al prossimo match che sarà veramente molto importante per poter ripartire al meglio in un campionato ancora molto lungo ma che sta già dando i primi verdetti. Bisogna fare molta attenzione anche perché un giocatore non è al meglio e potrebbe saltare proprio il match di campionato che è in programma il quattro di gennaio.

Il giocatore tagliato fuori — Contro il Sassuolo è uscito in netto anticipo e sembra non aver ancora recuperato dall'infortunio. Stiamo parlando del centrale di difesa Ismajli che nel corso di questa prima parte di stagione si è garantito un ruolo importante all'interno del team toscano ed ad oggi potrebbe saltare la ripresa del campionato. Cambiando rapidamente discorso non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto i possibili recuperi. Non è detto che tutti i titolarissimi saranno presenti, ma l'idea è quella di poterli ritrovare almeno in gran parte. Deulofeu non vede l'ora di scendere in campo <<<