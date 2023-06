Mercato Udinese – Silvestri: “Io alla Roma? Sono contento dell’Udinese”

Il calciatore italiano che veste tutt'ora la maglia da portiere dell'Udinese ha detto la sua ai microfoni di calciomercato.it / Le sue parole

Periodo di vacanze per tutti i giocatori del nostro campionato. In queste ore infatti è stato intercettato in quel di Formentera l'estremo difensore bianconero Marco Silvestri. L'ex Hellas Verona ha parlato sia di questa stagione, ma anche di quella che arriverà e soprattutto non sono mancati anche degli importanti retroscena di mercato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutte le sue dichiarazioni. Ecco l'intervista dedicata da Calciomercato.com al portiere dell'Udinese Marco Silvestri.

Il primo commento è andato subito su questa annata appena terminata: "Noi siamo partiti molto forte, forse pure troppo. Poi siamo un po' calati e le squadre di alta classifica hanno iniziato a macinare punti e riprenderci in classifica. Ricordiamo anche che sono dei ritmi davvero difficili da tenere per l'Udinese". Non è mancato anche un commento sui tanti infortuni: "Sì, ci sono mancati tanti giocatori importanti che in una rosa come la nostra poi fanno una grandissima differenza".

Il retroscena di mercato — Non è mancato anche un vero e proprio retroscena di mercato per il portiere bianconero, visto che alla domanda se è mai stato vicino alla Roma è arrivata una risposta molto interessante: "C'era stato un interessamento con i giallorossi, ma le cose non sono andate in porto. Difficile dire di no ad una società come la Roma, perché si parla di un club italiano storico e soprattutto di una delle squadre più affascinanti di tutto il nostro paese. Solo che non posso decidere io, visto che sono il portiere dell'Udinese e soprattutto sono molto contento di esserlo". Si conclude qua l'intervista del calciatore azzurro che è ancora alla ricerca della sua prima convocazione nell'Italia dei grandi.