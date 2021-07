Mercato Udinese – C’è l’accordo con Joronen! Ora il Brescia…

L'Udinese sembra aver trovato il suo nuovo portiere. E’ il finlandese Jesse Joronen del Brescia: la situazione

Il calciomercato dell'Udinese comincia a prendere vita. Dopo la dolorosa, ma inevitabile cessione di Musso, la società deve trovare un nuovo portiere. L'argentino è stato venduto all'Atalanta per venti milioni di euro. La dirigenza bianconera non utilizzerà l'intero incasso. In realtà un estremo difensore è già arrivato. Si tratta di Daniele Padelli, sbarcato in Friuli ad inizio giugno a parametro zero. Tuttavia, l'ex nerazzurro prenderà il posto del partente Simone Scuffet come secondo. Luca Gotti vorrebbe l'erede di Musso prima della partenza per il ritiro in Austria. Marino e Pozzo cercheranno di accontentarlo. In queste settimane sono stati accostati svariati profili ai bianconeri. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.