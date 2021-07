Mercato Udinese – In arrivo un acquisto a parametro zero?

L'Udinese deve trovare il sostituto di Rodrigo De Paul. Tra i vari profili sondati, c'è quello di uno svincolato di lusso

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. I tifosi friulani sono abbastanza preoccupati perchè la società sembra sia concentrata solamente a cedere. Ad oggi, l'unico nuovo acquisto è Daniele Padelli , arrivato a parametro zero. In realtà, i dirigenti bianconeri stanno valutando diversi profili che potrebbero rinforzare la squadra. La priorità è il nuovo portiere. Attualmente, in pole sembra esserci Jesse Joronen del Brescia che potrebbe arrivare per due milioni di euro. Rimangono caldi anche i nomi di Marco Silvestri e Luis Maximiano , mentre gli altri candidati (Montipò, Matheus, Rossi e Mannone) appaiono più distanti. Una volta trovato il sostituto di Juan Musso , Marino cercherà l'erede di Rodrigo De Paul , promesso sposo dell' Atletico Madrid . Vediamo gli ultimi aggiornamenti .

Il preferito dell'Udinese è Junior Messias che però sembra molto vicino al Torino. Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero messo nel mirino uno svincolato di lusso. Si tratta di Nicolas Viola che ha concluso la sua esperienza al Benevento dopo quattro anni. Il centrocampista è libero di accasarsi in un'altra squadra dopo la scadenza del contratto. Regista moderno, dotati di piedi buoni e specialista dei calci piazzati (soprattutto rigori), il classe '89 rappresenterebbe sicuramente un colpo di livello per diverse squadre di Serie A. Nella scorsa stagione, l'ex Novara ha realizzato cinque gol e fornito tre assist in diciassette partite di campionato. Il club friulano ci pensa, ma deve fare attenzione alla concorrenza. Viola è seguito anche da Genoa, Cagliari, Verona e Salernitana. Nel frattempo, la società di Pozzo vuole una nuova punta. L'obiettivo numero uno è Nwanko Simy del Crotone, ma è viva anche la pista che porta a Gianluca Lapadula, reduce da una Copa America incredibile, in cui ha segnato tre reti. Inoltre, Marino ha messo gli occhi su un talento francese.