Calciomercato Udinese – Occhi su un giovane talento francese

L'Udinese è alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Piace un giovane talento francese: ecco di chi si tratta

L' Udinese vuole tornare ad essere protagonista. Fino a qualche anno fa, i bianconeri lottavano per un posto in Europa, mentre nell'ultimo periodo, l' obiettivo è stata la salvezza. In vista della prossima stagione, la società vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti. Tuttavia, il tecnico veneto non potrà contare su Juan Musso e Rodrigo De Paul . Il primo è ufficialmente un nuovo portiere dell' Atalanta , mentre il secondo firmerà per l' Atletico Madrid , subito dopo la fine della Copa America. Dalle loro cessioni, il patron Pozzo ricaverà circa cinquantacinque milioni di euro. Buona parte di questo bottino verrà reinvestita sul mercato. Marino ha messo nel mirino un giovane attaccante francese. Vediamo di chi si tratta .

L'Udinese è da sempre interessata ai giovani. L'ultimo profilo sondato dai friulani sembrerebbe essere quello di Armand Laurientè, in forza al Lorient. Secondo Tuttomercatoweb.it, i bianconeri sarebbero molto interessati al francese. Il classe '98, nell'ultima stagione, ha segnato tre gol e fornito cinque assist in ventinove presenze. E’ stato uno dei calciatori che più hanno brillato nello scorso campionato di Ligue 1. Tecnica, dribbling, ma anche una spiccata visione del gioco: queste le caratteristiche principali del ventiduenne che ama partire dalla fascia destra per poi accentrarsi e provare la giocata. Il club proprietario del cartellino lo valuta circa sei milioni di euro. In passato, Laurientè è stato accostato anche ai rossoneri di Milano che hanno successivamente deciso di puntare su altri nomi. L'Udinese deve fare attenzione, soprattutto allo Spezia che vorrebbe regalare al neo tecnico Thiago Motta un rinforzo di prosepttiva. Marino continua a monitorare anche altri profili. In particolare quello di Nwanko Simy e dell' italo peruviano, Gianluca Lapadula. Nel frattempo, è in continua evoluzione la situazione riguardante il portiere che sostituirà Juan Musso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.