Calciomercato Udinese – I bianconeri cercano rinforzi: in arrivo Kouamè?

L'Udinese continua a valutare diversi profili per l'attacco. Piace anche Christian Kouamè, in uscita dalla Fiorentina

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. Dopo le ultime stagioni, passate a lottare per non retrocedere, la società vuole tornare a far sognare i tifosi. Serviranno, quindi, rinforzi importanti. La cessione di De Paul, nonostante sia il trascinatore della squadra, è inevitabile. Il centrocampista ha voglia di giocare in un top club europeo e l'Atletico Madrid sembra essere la squadra perfetta. L'accordo tra le due società è stato trovato per trentacinque milioni di euro. Un altro giocatore vicino all'addio è Juan Musso. Il portiere, reduce da un'altra stagione positiva, ha una valutazione di circa venti milioni. Al momento, l'Atalanta sembra essere in pole, ma prima deve vendere Gollini. Con la cessione dei due argentini, la dirigenza bianconera avrà una bella somma da investire sul mercato. Per questo motivo, Pozzo potrebbe fare anche qualche investimento abbastanza notevole. Una delle priorità sarà quella di migliorare l'attacco. Piace Christian Kouamè, in uscita dalla Fiorentina.