Calciomercato Udinese – Bianconeri scatenati: in arrivo due nuovi acquisti

L'Udinese vuole regalare al tecnico Luca Gotti due nuovi acquisti per la prossima stagione: ecco di chi si tratta

Redazione

Si accende il calciomercato dell'Udinese. Dopo l'ormai certa cessione di De Paul all'Atletico Madrid per 35 milioni di euro, la società friulana è in cerca di rinforzi da regalare a Gotti. La priorità è l'acquisto di una punta, visto che il reparto offensivo è quello che ha più bisogno di nuovi innesti. Infatti, l'anno scorso nè Okaka e nè Llorente hanno offerto garanzie. Per la prossima stagione servirà un cambio di marcia. I bianconeri sono anche alla ricerca di un difensore centrale e di un esterno di centrocampo. Sarà una lunga estate, ma qualcosa si sta già muovendo. Come riporta Sportitalia, due calciatori sono ad un passo dall'Udinese. Scopriamo chi sono.

Maximiliano Romero

Maximiliano Romero è un attaccante argentino in forza al Psv Eindohoven. Cresciuto nel Velez, il classe '99 è stato acquistato dal club olandese per dieci milioni di euro nel 2018. Romero è un centravanti puro con ottima tecnica e sa giocare molto bene anche con la squadra. Tuttavia, nonostante la giovane età, ha già subito diversi infortuni, tra cui la rottura del crociato circa cinque anni fa. Il giocatore potrebbe arrivare in Friuli già in serata, per poi sostenere le visite mediche nei prossimi giorni. L'accordo tra le due società è vicinissimo. L'Udinese è ad un passo dal portare in Italia il giovane bomber

Pedro Pereira

L'altro giocatore che potrebbe arrivare ad Udine è Pedro Pereira del Benfica. L'esterno destro nella passata stagione ha giocato in prestito al Crotone, dove in 35 partite ha realizzato quattro assist. Il portoghese conosce molto bene il nostro campionato, visto che oltre all'esperienza in Calabria, può vantare anche diverse presenze con la Sampdoria e con il Genoa. La società bianconera è pronta ad accoglierlo in prestito. Molto probabilmente, Pereira farà la riserva di Molina. Nel frattempo, i friulani valutano diversi profili per la difesa.