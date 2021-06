Calciomercato Udinese – Sfuma un obiettivo bianconero: ecco dove andrà

Van Hooijdonk non giocherà con l'Udinese il prossimo anno. L'attaccante firmerà per un altro club di Serie A: ecco quale

Con la conferma per un altro anno di Luca Gotti , la società ha deciso di dare continuità al progetto. Il tecnico veneto, felice per il rinnovo, si aspetta un aiuto importante dal mercato. La brutta, ma inevitabile, notizia è arrivata subito: Rodrigo De Paul lascerà l' Udinese . L'argentino è stato acquistato dall' Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro e potrà coronare il suo sogno di giocare in Champions League. Per l'ufficialità mancano solamente gli ultimi dettagli e soprattutto le visite mediche, programmate dopo la fine della Copa America. Con i soldi della cessione del centrocampista, i friuliani avranno a disposizione un bel tesoretto da reinvestire. Marino ed i suoi collaboratori sono già al lavoro per trovare i rinforzi giusti per la prossima stagione. Tuttavia, un obiettivo che sembrava molto vicino alla firma, è sfumato. Ecco dove andrà.

Il club bianconero aveva individuato in Sydney van Hooijdonk, figlio di Pierre, l’ex Benfica e Fenerbahce, il profilo ideale per rinforzare l'attacco. L'olandese è reduce da una stagione eccezionale al NAC Breda, in cui ha realizzato quindici gol in ventotto partite disputate in seconda divisione. Il club, però, non ha raggiunto la promozione in Eredivisie ed il classe 2000, ha deciso di andare via a parametro zero. Nei giorni scorsi, l'Udinese sembrava ad un passo dal suo acquisto, ma l'inserimento di un altro club ha cambiato tutto. Come riporta Sky Sport, infatti, il Bologna avrebbe superato la concorrenza e sarebbe molto vicino al giovane bomber. Il club emiliano gli propone un quadriennale o un quinquennale a circa 400mila euro a stagione. A breve sono attese le firme. Tuttavia, la società di Pozzo si è già tutelata con l'argentino Maxi Romero, proveniente dal Psv Eindhoven. Il classe '99 ha già svolto le visite mediche e nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità.