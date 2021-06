Mercato Udinese – Salta Maxi Romero, torna di moda Kouamé?

L'arrivo di Maximiliano Romero ad Udine è praticamente saltato. I bianconeri potrebbero tornare su Kouamé: i dettagli

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. La brutta, ma inevitabile, notizia è in arrivo. Rodrigo De Paul , dopo cinque intense stagioni, lascerà i bianconeri. Il suo futuro è in Spagna , all' Atletico Madrid del Cholo Simeone , dove potrà coronare il suo sogno di giocare in Champions League. L'accordo tra le due società è stato trovato per trentacinque milioni di euro. L'ufficialità è prevista alla fine della Copa America. Il centrocampista non sarà l'unico partente. Anche Juan Musso e Nahuel Molina rischiano di dover salutare. In particolare, l'esterno piace molto ai neo campioni d'Italia per il dopo Hakimi. La dirigenza friulana avrebbe quindi a disposizione un bel tesoretto da poter investire sul mercato. Nel frattempo, è praticamente sfumato l'arrivo di Maxi Romero. Potrebbe arrivare un vecchio pallino di Marino.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, anche la Tv ufficiale dell'Udinese ha confermato i rallentamenti per l'acquisto di Maxi Romero: ''Rallenta la trattativa per portare in Friuli Maxi Romero, con l'Udinese che prende tempo per valutare con attenzione le condizioni fisiche dell'argentino del PSV, reduce da un lungo infortunio''. Ci sono state delle perplessità dopo le visite mediche e quindi il giocatore resta in Olanda. I bianconeri lo avevano in pugno, ma ormai è sfumato tutto. E' già stato informato anche Luca Gotti. Marino potrebbe tornare alla carica per un vecchio obiettivo: Christian Kouamé. L'ivoriano ha avuto qualche difficoltà a Firenze e l'esplosione di Vlahovic ha rallentato la sua crescita. Il classe '97 vorrebbe cambiare aria per trovare più spazio. La Fiorentina vorrebbe cederlo a titolo definitivo a circa nove milioni, mentre Pozzo preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. Nell'ultima stagione, tra campionato e Coppa Italia, ha segnato due gol e fornito un assist in trentacinque partite (solo dieci da titolare).