Mercato Udinese – Un rinforzo può arrivare dai ”cugini” del Pordenone

L'Udinese continua la caccia al difensore centrale. Piace anche Alessandro Vogliacco del Pordenone: i dettagli

L'Udinese sta valutando diversi profili. Tutti sono sullo stesso piano, non c'è un giocatore in pole sugli altri. Stando alle ultime indiscrezioni, il rinforzo potrebbe arrivare direttamente dai cugini del Pordenone. Si tratta di Alessandro Vogliacco, difensore classe '98. Nonostante la giovane età ha disputato circa sessanta partite in Serie B con la maglia neroverde. Inoltre, è anche nel giro della Nazionale Under 21. Il club friulano, proprietario del cartellino, lo valuta circa due milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Hellas Verona che vorrebbe regalare al neo tecnico Di Francesco un acquisto di prospettiva. Per ora, il club bianconero attende sviluppi e studia anche altri obiettivi. Probabilmente, l'arrivo di Vogliacco ad Udine, bloccherebbe quello del polacco Wisniewskie viceversa. Gotti, infatti, vuole puntare su giocatori d'esperienza, preferibilmente con grande carisma e grinta, che possano dare una grande mano alla squadra dal punto di vista mentale. Nella scorsa stagione, un problema dei bianconeri è stato proprio l'aspetto psicologico. Tuttavia, almeno un innesto giovane, ma con un futuro promettente, arriverà. Nel frattempo, arrivano sviluppi per quanto riguarda la situazione Molina. Ecco la strategia dei neo campioni d'Italia per acquistarlo.