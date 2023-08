Udinese – Da Kristensen a Payero aspettando il nuovo bomber / Giornata

Il mercato è infiammato in queste ore. Da Kristensen a Payero si sta cercando di completare una rosa già lunga. In attesa del grande colpo

Redazione

Il mercato dell'Udinese è davvero in visibilio. Queste ultime ore saranno fondamentali per costruire ed allestire un team che potrà fare la differenza sia in campionato che nella Coppa Italia. Oggi è arrivato il difensore centrale che andrà a sostituire il vuoto lasciato da Rodrigo Becao. Stiamo parlando di Kristensen. Un calciatore ancora molto giovane e dal futuro roseo. Parliamo di un classe 2002 che ha già quasi raggiunto i due metri di altezza. Certamente un profilo importante e che potrebbe essere davvero di rilievo all'interno della nuova squadra. I tre milioni spesi sono un cifra anche abbastanza bassa se pensiamo al possibile valore di un difensore che viene per essere titolare.

Non solo in difesa, ma oggi si ufficializza anche un nuovo colpo nel mezzo del campo. Il centrocampista Martin Payero è pronto per unirsi al team del Friuli Venezia Giulia. Parliamo di una mezz'ala ma anche trequartista all'occorrenza che ha davvero un buon feeling con il gol. Ricordiamo che nell'ultima stagione con la maglia del Boca Juniors ha messo a referto ben quattro reti in sole dieci partite giocate. Al momento non sono ancora conosciute le cifre dell'affare, ma nelle prossime ore ci aspettiamo delle novità anche sotto questo punto di vista.

Ancora 24 ore per trovare sul mercato la nuova punta bianconera. Al momento sembra essere una vera e propria corsa a due con Emmanuel Dennis da una parte e Keinan Davies dall'altra. Parliamo di due calciatori che hanno vestito la maglia del Watford e di conseguenza sono conosciuti dalla famiglia Pozzo. Al momento l'inglese pare essere in vantaggio sul nigeriano, ma in queste ore potrebbero esserci ancora diversi colpi di scena.

