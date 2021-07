Mercato Udinese – Piace un centrocampista d’esperienza

L'Udinese è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Nelle ultime ore è stato accostato il nome di Jasmin Kurtic: i dettagli

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. La dirigenza bianconera è al lavoro per regalare a Luca Gotti nuovi innesti in vista della prossima stagione. L'obiettivo sarà quello di terminare il campionato nella parte sinistra della classifica. Con le cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul (la prima è ufficiale, la seconda non ancora) la società avrà a disposizione circa cinquantacinque milioni di euro da investire per rinforzare la rosa. Naturalmente, la priorità è trovare i sostituti dei due argentini, ma verranno migliorati un pò tutti i reparti. Nelle ultime ore, ai friulani è stato accostato il nome di un giocatore molto esperto che conosce alla perfezione il calcio italiano. Vediamo di chi si tratta.

L'Udinese è alla ricerca di un centrocampista d'esperienza che possa dare una mano alla squadra anche dal punto di vista mentale. Secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti bianconeri sarebbero interessati a Jasmin Kurtic del Parma. Lo sloveno è in Italia dal gennaio 2011. Da allora, esclusa una piccola parentesi al Varese nel torneo cadetto, ha sempre giocato in Serie A. Il classe '89 ha vestito diverse maglie, come per esempio quella del Palermo, del Sassuolo, dell'Atalanta e tante altre ancora. Nell'ultima stagione, nonostante la sfortunata annata dei ducali, è riuscito a segnare quattro gol. Tatticamente è molto duttile visto che può giocare sia come interno di centrocampo che come regista. Tuttavia, l'Udinese non è l'unica squadra interessata a lui. Il Genoa, recentemente, ha chiesto informazioni, ma sembra essersi defilato. Al momento, in pole sembra esserci il Cagliari che ritiene Kurtic il perfetto sostituto del partente Nandez. Tra l'altro, l'allenatore dei rossoblu Semplici lo ha già allenato nella Spal e lo riaccoglierebbe volentieri anche in Sardegna. La società di Pozzo, valuta anche altri profili, tra cui l'inglese Longstaff ed il giovane serbo Knezevic.