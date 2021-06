Calciomercato Udinese – Marino valuta tre nuovi profili: i nomi

L'Udinese vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti per la prossima stagione. Spuntano tre nuovi profili: ecco chi sono

L'Udinese, a differnza degli anni passati, ha deciso di puntare sulla continuità. Per questo motivo è stato proposto il rinnovo annuale a Luca Gotti. Il tecnico veneto ha il merito di aver condotto la squadra ad una salvezza tranquilla nelle ultima due stagioni. Adesso, però, i tifosi si aspettano un salto di qualità. Ci sarà bisogno di un importante calciomercato. La brutta notizia è nell'aria, si aspetta solo l'ufficialità. Dopo cinque stagioni, Rodrigo De Paul lascerà il club bianconero. Il suo futuro è in Spagna, all'AtleticoMadrid del Cholo Simeone. Un altro giocatore con le valigie in mano è Juan Musso, in attesa dell'offerta giusta. Con le loro cessioni, la dirigenza friulana avrà a disposizione un bel tesoretto da reinvestire. Marino è già al lavoro per cercare rinforzi. Vediamo gli utlimi tre profili sondati.

Branislav Knezevic

Il primo nome è quello di Branislav Knezevic, centrocampista in forza al Macva Sabac. Il classe 2002 è uno dei prospetti più interessanti del calcio serbo. Nella passata stagione ha realizzato sei reti ed un gol. Non a caso, è seguito da diversi club europei, come per esempio Benfica, Salisburgo, Mainz, Herta Berlino, Eintracht Francoforte e Fiorentina. Secondo calciomercato.it, proprio il club toscano avrebbe avanzato un'offerta da 2,5 milioni di euro. L'Udinese attende sviluppi, ma è pronta ad inserirsi. Vediamo gli altri due giocatori.

De Pena e Prevljak

Carlos De Pena è un attaccante esterno che andrà in scadenza a dicembre con la Dinamo Kiev. Il classe '92 nell'ultimo campionato ucraino ha segnato tre gol e fornito sei assist. Come riporta Tuttomercatoweb, sulle tracce dell'uruguaiano, oltre all'Udinese, ci sono anche Boca Juniors e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Smail Prevljak, invece, è un attaccante bosniaco che nella stagione appena passata ha realizzato sedici gol in Belgio, all'Eupen. I bianconeri studiano questi profili e nel frattempo sono pronti ad accogliere due nuovi acquisti. Ecco chi sono.