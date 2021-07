News Udinese – Senti Molina: “Che sogno vincere la Copa America”

L'esterno bianconero è tornato a parlare della avventura appena conclusa in Copa America. Ha definito la vittoria un sogno che si realizza

Redazione

L'Udinese può vantare addirittura due vincitori dell'ultima Copa America: De Paul e Molina. Il passaggio del fantasista argentino in Spagna, infatti, è avvenuto solo al termine della competizione. E su quella incredibile vittoria è tornato a parlare anche Molina. L'esterno destro bianconero si è detto entusiasta dell'epilogo della coppa. Mai avrebbe immaginato di vincere un trofeo al fianco di così tanti campioni, rappresenta un sogno che si realizza. "Per me aver vinto quando in nazionale c'erano Messi, Aguero, Di Maria è qualcosa di unico. Ci tengo a ringraziarli perchè dopo tanti anni se lo meritano più di tutti" ha affermato Molina in un'intervista a Tyc Sports, dove ha analizzato diversi aspetti di quell'avventura: dalla sua esperienza personale fino all'importanza del gruppo.

La sua esperienza

Il calciatore ora si gode le vacanze ma la sua presenza nell'Udinese del prossimo anno sarà fondamentale. Infatti dopo tutte le cessioni, il suo apporto alla squadra dopo la vittoria della Copa America trasmetterà al gruppo molta più personalità. E Molina è voluto ritornare sull'esperienza appena conclusa. "La mia presenza così repentina in Nazionale? È successo tutto molto in fretta. È stata la mia prima esperienza in nazionale e aver giocato una Copa America e averla vinta con giocatori così rappresentativi è un sogno"

L'importanza del gruppo

L'esterno poi ha sottolineato l'importanza del gruppo argentino e di come ha affrontato il ballottaggio con Montiel. "Montiel? Tutti vogliono giocare, ma avevamo la consapevolezza che chiunque scendesse in campo doveva fare il massimo per l'Argenina. Questo è stato fondamentale, chiunque giocasse dava il 100%". Ora Molina si godrà gli ultimi giorno di riposo prima di far ritorno in Italia e preparare la prossima stagione. L'Udinese, infatti, è intenzionata a costruire una rosa competitiva per il prossimo anno e si prepara a mettere mano al suo borsino esplosivo: ecco le novità su 10 nomi! <<<