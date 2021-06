Mercato Udinese – Larsen verso l’addio? Intanto gli Europei

Jens Stryger Larsen, laterale destro danese con contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato con l'Udinese

La Nazionale e gli Europei - Tutto ancora in divenire il futuro di Jens Stryger Larsen, il laterale destro danese che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato con l'Udinese. La sua permanenza in Friuli appare difficile e lo conferma lui stesso in una intervista: "La realtà è che ho avuto delle richieste in inverno, ma nulla si è concretizzato. Di fatto ho ancora un anno di contratto con l'Udinese. In questo momento mi concentro completamente sulla nazionale e sugli Europei, poi dobbiamo vedere cosa succede al termine della competizione. Credo sia arrivato il momento per me di qualcosa di nuovo, e in quel senso mi sento pronto. Ma tutto accadrà dopo gli Europei".